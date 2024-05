Da luglio 2024 si potrà fare il passaporto alle Poste | le istruzioni su come richiederlo e rinnovarlo

(Di sabato 18 maggio 2024) A partire da, progressivamente,Italiane estenderà in tutta Italia il servizio che permette diildirettamente all'ufficio postale. L'annuncio segue la sperimentazione iniziata nei piccoli Comuni da alcuni mesi. Ecco chifarlo epresentare la richiesta.

Assegno di Inclusione (ADI) : ecco il calendario dei prossimi pagamenti maggio-luglio 2024 . Dal 27 febbraio, l’INPS ha disposto il pagamento della mensilità di febbraio 2024 per tutti i nuclei familiari beneficiari dell’ ADI , che hanno presentato ...

Assegno di Inclusione (ADI) : ecco il calendario dei prossimi pagamenti maggio-luglio 2024 . Dal 27 febbraio, l’INPS ha disposto il pagamento della mensilità di febbraio 2024 per tutti i nuclei familiari beneficiari dell’ ADI , che hanno presentato ...

Passaporto, rilascio e rinnovo presso gli uffici postali: ecco da quando e come richiederlo - Passaporto, rilascio e rinnovo presso gli uffici postali: ecco da quando e come richiederlo - A partire da luglio, i cittadini italiani potranno richiedere e rinnovare il passaporto direttamente presso gli uffici postali. Questa importante novità è stata annunciata dal ...

Poste Italiane: da luglio servizio passaporti in tutti gli uffici postali d’Italia - Poste Italiane: da luglio servizio passaporti in tutti gli uffici postali d’Italia - “La grande novità è che da luglio, conclusi i necessari passaggi normativi – ha dichiarato il Direttore Generale – questo servizio interesserà progressivamente gli Uffici Postali di tutta Italia, ...

Bus navetta per turisti fino a Cacciano, il borgo dei murales - Bus navetta per turisti fino a Cacciano, il borgo dei murales - Il progetto condiviso con Contram, gestore del trasporto pubblico urbano, prevede la messa a disposizione di una navetta che si muoverà dal centro città alla frazione e viceversa in tutti i week end ...