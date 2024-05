Aurelio A fuoco 5 cassonetti nella notte

(Di sabato 18 maggio 2024) ROMA,, intorno alle 3:30, cinqueper la raccolta dei rifiuti, principalmente carta, sono stati incendiati nel quartiere. Tresono stati coinvolti in via Anastasio II, uno in via Baldo degli Ubaldi e uno in via di Valle Aurelia. I Vigili delsono intervenuti prontamente, riuscendo a domare le fiamme. In altre quattro strade vicine si sono verificati principi di incendio che si sono estinti autonomamente, senza causare ulteriori danni o feriti. I Carabinieri della Stazione Roma Madonna del Riposo sono intervenuti sul posto e hanno avviato le indagini, cercando testimonianze e visionando le telecamere di sorveglianza per chiarire la natura degli eventi.

