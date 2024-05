Buttato a terra e rapinato della mia collanina d’oro | fermati i responsabili - sono due giovanissimi

(Di sabato 18 maggio 2024) Bergamo. Ai carabinieri ha detto di essere stato aggredito da due ragazzi che lo avevano spinto ae gli avevano sottratto lache portava al collo. Vittima un 51enne di origine ucraina,la sera del 25 aprile nella centralissima via Camozzi di Bergamo. Il 14 maggio i militariSezione Radiomobile di Bergamo hanno identificato i, duedi origini marocchine. I carabinieri hanno raccolto la descrizione dei presunti autori fornita da un testimone, che permetteva di riconoscere nell’immediato uno dei dueri che gravitava ancora in zona. Dalla successiva attività d’indagine, i militaririusciti a identificare un altro soggetto, autorerapina in ...

