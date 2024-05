Lione-Strasburgo domenica 19 maggio 2024 ore 21 | 00 | formazioni - quot - pronostici

(Di sabato 18 maggio 2024) Il gol di Mangala ha regalato al3 punti preziosissimi in quel di Clermont ed è valso l’aggancio al Lens al sesto posto, l’ultimo utile per accedere alle coppe europee. I Gones hanno anche consumato la vendetta nei confronti di chi li aveva battuti a domicilio un girone fa, condannandoli alla retrocessione con 90 minuti di anticipo. L’opera adesso ha InfoBetting: Scommesse Sportive e

L'Arsenal spera ma è match point per il Manchester City - L'Arsenal spera ma è match point per il Manchester City - domenica 19 alle 21: Tolosa-Brest, Monaco-Nantes, Lilla-Nizza, lione-strasburgo, Lens-Montpellier, Le Havre-Marsiglia, Metz-Psg. In Olanda (chiusura domenica alle 14.30) titolo al Psv, davanti al ...

Allegri alla Continassa, riunione con Giuntoli e l’esonero dalla Juve. Dolcetti pubblica “The End” dei Doors: la giornata - Allegri alla Continassa, riunione con Giuntoli e l’esonero dalla Juve. Dolcetti pubblica “The End” dei Doors: la giornata - Il tecnico toscano (che ha avuto un chiarimento con il giornalista aggredito nel dopo Atalanta) ha guidato la seduta, nel pomeriggio il club l’ha sollevato ...

Pronostici Ligue 1 2023-24 34a giornata - Pronostici Ligue 1 2023-24 34a giornata - Pronostici Ligue 1 2023-24 34a giornata. Analisi, quote e free pick sul campionato di calcio francese in campo domenica 19 maggio.