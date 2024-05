(Di sabato 18 maggio 2024) La società dei trasporti della Regioneassume. Presentazione delle candidature entro il 21 maggio. Come fare domanda.

Concorso Air Campania 2024, 111 assunzioni a tempo indeterminato per autisti e amministrativi: anche con licenzia media - concorso Air campania 2024, 111 assunzioni a tempo indeterminato per autisti e amministrativi: anche con licenzia media - La società dei trasporti della Regione campania assume. Presentazione delle candidature entro il 21 maggio. Come fare domanda.

Lamezia, gli studenti della Manzoni-Augruso a Reggio Calabria per il concorso “Liberi di scegliere” - Lamezia, gli studenti della Manzoni-Augruso a Reggio Calabria per il concorso “Liberi di scegliere” - Reggio Calabria - Si è concluso con una manifestazione a Reggio Calabria, nell'auditorium 'Fava e Garofalo' della Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria, il concorso nazionale 'Liberi di Scegli ...

