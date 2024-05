Terza Categoria La Spes Jesi espugna il ‘Mosconi’ e va in finale

(Di sabato 18 maggio 2024) Doppietta di Corinaldesi nel secondo tempo supplementare. Oltre 600 persone hanno assistito al derby. Amarezza Largo Europa dopo una stagione da incorniciare, 18 maggio 2024 – Lava ine sogna la Seconda, il Largo Europa, dopo una stagione esaltante sotto tutti i punti di vista, deve rinunciare al sogno e chiude con tanta comprensibile amarezza. Una stagione da applausi quella della squadra di mister Radicioni che sul più bello si è interrotta per mano dei ‘cugini’sini i quali, a loro volta, adesso coltivano un sogno davvero insperato. Tantissima gente ale non poteva essere diversamente. Primo tempo di lotta e sofferenza con la squadra di casa che ci prova di più ma la formazione di Pelonara controlla e ribatte: poche le occasioni vere da gol. ...

