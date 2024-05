Juventus-Allegri - Rabiot punge il club bianconero | meritavi un addio diverso | FOTO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 18 maggio 2024) Il commento social di Adrienha alzato un polverone. Sono ore di grande tensione in casadopo l’esonero di Massimiliano: ilha comunicato ufficialmente il ribaltone in panchina per l’atteggiamento del tecnico nel post-partita della finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. “Sarai ricordato come uno dei allenatori più vittoriosi della storia dellaun. Grazie di tutto Mister e in bocca al lupo”, è il messaggionte del centrocampista francese.