Telepedaggio - scacco matto a Telepass | se passi a questo gestor - ti regala un anno gratis

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 18 maggio 2024) Lo scettro del potere delrischia di scivolare dalle mani di: ecco ile che gli sta dando. Un po’ come la storia di TIM ai tempi in cui era signora e padrona della telefonia. Faceva il bello e cattivo tempo perché c’era solo lei. Ma con l’avvento del pluralismo dell’offerta, per l’operatore degli operatori sono arrivati i primi guai.e una leadership in discussione – foto WEB 365 Srl – cityrumors.itSi è dovuta accontentare di spartirsi la torta con gli altri competitor, rischiando di mangiarne di meno. Stesso concept per il segmento del. Era inizio ottobre 2008 quantoemetteva i primi vagiti. Nasce subito grandeMobile, un ...