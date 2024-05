La pellicola arriverà in streaming in occasione della Festa della mamma Netflix ha diffuso in streaming il trailer de La madre della sposa , commedia romantica che vede protagonista Brooke Shields e arriverà sulla piattaforma digitale giusto in tempo ...

Dopo quelle di Rita Ora e Beyoncé, ecco che arriva una nuova linea di prodotti per capelli firmata da una star. Le formule del brand (coming soon) di Brooke Shields hanno uno speciale focus anti-age. E poi diciamocelo: chi non vorrebbe folti e ...

Chi è Brooke Shields e il suo nuovo brand beauty Commence haircare - Chi è brooke shields e il suo nuovo brand beauty Commence haircare - Sempre più star decidono di creare il proprio brand beauty, anche brooke shields lancerà il suo marchio. Ma chi è brooke shields L’attrice e modella statunitense è una vera icona degli anni 80 grazie ...

Brooke Shield: da attrice a imprenditrice, a 58 anni entra nel settore "beauty per la menopausa" - brooke Shield: da attrice a imprenditrice, a 58 anni entra nel settore "beauty per la menopausa" - La sua missione è ispirare le donne che hanno 40 anni e oltre perché investano su se stesse, in una fase della vita in cui è importante ...

Brooke Shields lancia una linea capelli dedicata alle over 40 e 50 e ai cambiamenti legati alla menopausa - brooke shields lancia una linea capelli dedicata alle over 40 e 50 e ai cambiamenti legati alla menopausa - Dopo quelle di Rita Ora e Beyoncé, ecco che arriva una nuova linea di prodotti per capelli firmata da una star. Le formule del brand (coming soon) di brooke shields hanno uno speciale focus anti-age.