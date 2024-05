Gp di Imola - la Ferrari conquista le prime due prove libere | pubblico in delirio

(Di sabato 18 maggio 2024)nel segno dellaal Gp di, di domani pomeriggio. Charles Leclercle duegare del week end e piazza la voglia di fare bene anche in gara ufficiale. L’altradi Carlos Sainz ottiene la terza posizione nellee la sesta nelle seconde. Max Verstappen è quinto nella prima prova e settimo nella seconda. Sugli spalti tanto amore per la Rossa di Maranello ein. Nella giornata di oggi, le terza sessione di, le qualifiche e la Sprint Race. Charles Leclerc: “Giornata positiva, aggiornamenti sembrano funzionare” – Fonte SkySport “È stata una giornata positiva. Tutto è andato liscio e siamo ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire la FP3 e le qualifiche in tv/streaming – La cronaca della FP1 – La cronaca della FP2 – Numeri e statistiche GP Imola Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del secondo giorno del week end di ...

Le Qualifiche del GP Emilia Romagna di Formula 1: Ferrari e RedBull si sfidano per la pole della gara di domani. Segui gli aggiornamenti in tempo reale.Continua a leggere

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire la FP3 e le qualifiche in tv/streaming – La cronaca della FP1 – La cronaca della FP2 – Numeri e statistiche GP Imola Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del secondo giorno del week end di ...

F1 | Cardile assente a Imola per una rovinosa caduta in bicletta - F1 | Cardile assente a imola per una rovinosa caduta in bicletta - Il direttore tecnico della Scuderia ha dovuto saltare la trasferta all'Enzo e Dino ferrari dove finalmente ha fatto il suo debutto la SF-24 Evoluzione: l'ingegnere aretino è stato costretto a casa da ...

F1: Imola; Leclerc, faremo di tutto per arrivare primi e secondi - F1: imola; Leclerc, faremo di tutto per arrivare primi e secondi - "Grazie mille davvero per tutto il sostegno che ci date, siete voi la ferrari, siete voi che la rendete così speciale. (ANSA) ...

A Imola nei box del BWT Alpine F1 Team: un pomeriggio con Gasly e Ocon - A imola nei box del BWT Alpine F1 Team: un pomeriggio con Gasly e Ocon - imola è in pieno fermento: tutto è pronto per un nuovo Gran ... Le prove del 17 maggio 2024, inoltre, hanno permesso ai tifosi ferrari di alimentare la loro speranza: Charles Leclerc ha infatti fatto ...