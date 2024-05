Milan - no ad Allegri e a Conte per il dopo-Pioli

(Di sabato 18 maggio 2024) No a Massimiliano, fresco di esonero dalla Juventus e no ad Antonioex-Juve e Inter e ancora libero da contratto. La ricerca del...

Come riferisce Sky Sport, la Juventus tenta la carta del licenziamento per giusta causa . Si vedrà se si arriverà a una transazione o altro. La vicenda può anche andare avanti, la società è particolarmente infastidita e vuole provare le vie per ...

2024-05-18 01:29:25 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di Tuttosport: Novità importanti in casa Juventus per quanto riguarda l’esonero di Massimiliano Allegri. Il club bianconero in giornata ha rilasciato un comunicato ...

Allegri non starà fermo per un anno: l’Arabia può tentarlo. E le big d’Europa… - allegri non starà fermo per un anno: l’Arabia può tentarlo. E le big d’Europa… - In quei due anni allegri rifiutò la panchina dell’Olanda e vide sfumare il suo approdo all‘Inter a causa di conte, mentre nel 2017 un tentativo lo fece il Psg dopo la finale di Champions League persa.