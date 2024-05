Pullman prende fuoco - i turisti rimangono intrappolati | il bilancio è tragico

(Di sabato 18 maggio 2024) Social. India, distretto di Nuh nello stato di Haryana; unche trasportavae pellegrini ha preso improvvisamente; le fiamme si sono propagate velocemente avvolgendo il veicolo con ancora i passeggeri a bordo. Ildelle persone coinvolte è. (…) Leggi anche: Fleximan, scatta la denuncia: chi è il sospettato che si cela dietro la strage di autovelox Leggi anche: Maltempo in Veneto, esonda il fiume Muson dei Sassi: la situazione è criticaavvolto dalle fiamme: cosa è successo La notizia arriva dalle testate giornalistiche locali ed è stata riportata dall’agenzia PTI. Il caso sta avendo eco per la tragicità dell’incidente che ha coinvolto decine di persone. Ilche ha presoinfatti, ...

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali in Campania di Ieri , martedì 9 aprile 2024. Avellino – Una tragedia scampata solo per miracolo quella accaduta oggi pomeriggio quando un autobus Air Campania ha improvvisamente preso fuoco andato ...

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali in Campania di Ieri , martedì 9 aprile 2024. Avellino – Una tragedia scampata solo per miracolo quella accaduta oggi pomeriggio quando un autobus Air Campania ha improvvisamente preso fuoco andato ...

Alle ore 8.30 di oggi 22 aprile la Sala Operativa dei Vigili del fuoco di Roma ha inviato tre mezzi (12A, 10A, AB10) per un incendio bus turistico sulla corsia esterna dell’A90, in corrispondenza dell’uscita tra Casilina e Prenestina. Al momento ...

Brutti incidenti stradali a Galatina e sulla SS 101: intervento dei Vigili del Fuoco di Lecce - Brutti incidenti stradali a Galatina e sulla SS 101: intervento dei Vigili del fuoco di Lecce - Alle ore 05:00 circa, i Vigili del fuoco del comando di Lecce, sede centrale, sono intervenuti nel comune di Galatina, in Via Lecce, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto un mezzo ...

Pullman scoperto per le vie di Lecce: segui la festa con la diretta video di PianetaLecce - pullman scoperto per le vie di Lecce: segui la festa con la diretta video di PianetaLecce - Al termine della gara Lecce–Atalanta (in programma domani alle ore 18:00) squadra, staff tecnico e società ringrazieranno i tifosi allo stadio con un giro di campo per poi salutare tutta la tifoseria ...

Camion Amsa a fuoco: maxi colonna di fumo nero su Milano, strada chiusa - Camion Amsa a fuoco: maxi colonna di fumo nero su Milano, strada chiusa - Incendio e traffico in tilt giovedì mattina in viale Palmanova, dove un camion dell'Amsa è andato a fuoco causando una maxi nube di fumo nero. Proprio a causa del rogo e della "nuvola", la polizia loc ...