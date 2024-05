Milan - l’intoccabile Tijjani Reijnders è l’uomo in più di Pioli | l’europeo per la consacrazione?

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 18 maggio 2024), la prima stagione diin rossonero è da incorniciare e Stefanonon può essere che soddisfatto. Oraper… Lo ha voluto Stefanoa tutti i costi e la dirigenza del club di via Aldo Rossi lo ha accontentato. Adesso possiamo dire che il tecnico emiliano ci aveva visto giusto. Stiamo ovviamente parlando del centrocampista rossonero. Il numero 14 del, arrivato la scorsa estate per una cifra vicina ai 20 milioni di euro più bonus, si è imposto subito in un centrocampo difficile, reduce dall’addio del perno Sandro Tonali. Gli sono bastate, però, poche partite per mettere in mostra tutte le sue qualità. I numeri stagionali parlano chiaro e ci dicono cheè stato il giocatore più ...