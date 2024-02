Dune | Parte Due | dalla Francia prime reazioni | Apoteosi a ogni livello | il miglior blockbuster di sempre

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Dopo una proiezione in anteprima a Parigi sono arrivate lee sono entusiastiche Nella giornata di ieriDue è stato protagonista di una speciale anteprima per il pubblico nel cinema Le Theatre Grand Rex a Parigi. Inevitabile quindi l'arrivo delleche indicano già il film di Denis Villeneuve come uno deidi. Previsto per il 28 febbraio 2024,Due sarebbe dovuto uscire inizialmente nell'ottobre 2023, ma a causa del protrarsi degli scioperi dadi sceneggiatori e attori a Hollywood, la Warner ha preferito rinviare la pellicola per evitare di non poter usufruire dei servigi delle sue star durante la ...