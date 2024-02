L' associazione La Memoria Viva e gli orfani di Kharkiv in Italia | così provano a dimenticare la guerra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) a cura di Claudia Conte Le guerre portano conseguenze devastanti, soprattutto sui bambini, che vanno ben oltre i danni evidenti. Ferite fisiche, profonde cicatrici emotive, psicologiche e sociali. In Ucraina molti di loro sono rimasti senza mamma e papà. E sono loro che affollano i 663 orfanotrofi del Paese, a cui si aggiungono 150.000 bambini (ma i numeri potrebbero essere decisamene più drammatici) letteralmente deportati in Russia. Per questo, abbiamo l'obbligo di non dimenticarli mai. Oggi - insieme all'La– siamo riusciti a portare inun gruppo di ospiti davvero “speciali”: glidi, vittime innocenti dellain Ucraina. Bambine e bambini che hanno affrontato le durezze del conflitto con la Russia saranno ...