Al Serristori i soldi del concerto

(Di sabato 18 maggio 2024) Consegnati alla Rsa Cosimoi proventi della serata-organizzata il primo maggio dal gruppo "M&M – Medici e Musica" al Teatro Spina. Non è la prima volta che il gruppo dei "M&M" realizza iniziative in terra castiglionese sempre, comunque, a favore di chi ha bisogno. Precedentemente si erano prodigati per le popolazioni toscane colpite dall’alluvione, ed ora, appunto, per la Casa di Risposo. "Siamo un gruppo di medici con la passione per la musica e dopo queste due iniziative stiamo già pensando di realizzarne una terza" spiega Marco Feri, portavoce del gruppo che si è esibito in medley dei Loredana Bertè, Rino Gaetano, Mia Martini, Tina Turner e molti altri. Guest star della serata il cortonese Francesco Santucci, il primo clarinetto dell’orchestra della Rai, che si è esibito in due assoli. ...