Giro d’Italia 2024 | il borsino della tappa di oggi Crono piatta - Ganna punta solo al successo

(Di sabato 18 maggio 2024) La seconda settimana delsta per chiudersi. Giorni che fino ad ora non hanno detto molto in chiave classifica generale, con l’unico abbrivio arrivato dal ritiro di Cian Uijtdebroeks che ha permesso ad Antonio Tiberi di vestirsi con la maglia bianca. Tadej Pogacar ha potuto gestire al meglio la sua leadership e potrà provare ad allungare ancora nellaodierna da Castiglione delle Stiviere a Desenzano del Garda. Una prova contro il tempo caratterizzata da numerosi saliscendi, ma che sulla carta appare favorevolissima agli specialisti. Uno fra tutti, Filippo: l’uomoIneos-Grenadiers è rimasto ancora amareggiato dalla sconfitta di Perugia, ma fino a che il percorso era a lui favorevole si è dimostrato il più forte di tutti. Alle sue spalle ci mettiamo il solito Pogacar, che ...

Milan, tre è il numero perfetto: "Abbiamo fatto bene i compiti" - ... trabocchetti della potente corazzata britannica capitana da Geraint Thomas, secondo al Giro dell'... La versione 2024 è la migliore che ci ha fornito questo friulano di 23 anni, simbolo dell'Italia del ...

AUTOBIOGRAFIA DEL LAVORO. OLIVIERO PONTE DI PINO: L'ORGANIZZATORE CULTURALE - Cito in quest'ottica Il nuovo teatro in Italia (La casa Usher, ... nuove forme, nuovi pubblici (con Giulia Alonzo, 2017), In giro per ... Scarsa è anche l'attenzione alla valutazione e allo studio d'...