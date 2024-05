Boxe - Fury-Usyk | chi sarà il Campione del Mondo indiscusso? Sfida total - guardie diverse e soldi pesanti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 18 maggio 2024) Guardia destra contro guardia sinistra. Questo è uno dei temi caldi dal punto di vista tecnico dell’imperdibile confronto tra Tysone Oleksandr. Il ribattezzato The Gipsy King dovrà fare i conti con l’imprevedibilità di The Cat e nonfacile adattarsi alla nuova situazione, mentre per l’ucraino il compitopiù ordinario. Sotto il profilo fisico emergono altri due aspetti: l’altezza (206 cm contro 190 cm) e il peso, visto che la stazza del colosso di Manchestersuperiore di quasi venti chilogrammi rispetto al titano di Sinferopoli. Il Mondiale unificato dei pesi massimi, che andrà in scena questa sera a Riyadh (Arabia Saudita), farà leva sull’allungo differente dei due rivali (216 cm contro 197 cm) e sull’approccio diverso da parte dei due rivali: Tysonpunta ...