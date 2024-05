Il braccio di ferro Ex Manifattura blindato il Pgt

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 18 maggio 2024) Secondo l’amministrazione comunale si tratta di una specifica ulteriore per chiarire quanto già detto e ripetuto, un voler precisare in maniera ancora più puntuale. Secondo Franco Brumana, consigliere comunale e "difensore" dell’integrità della ex, il comparto da riqualificare in pieno centro cittadino, quanto accaduto va invece letto come un successo dovuto alla pressione esercitata in questi mesi proprio su questo aspetto con raccolte di firme e interrogazioni. Il dato di fatto è che nelle schede del Pgt dopo le controdeduzioni è comparsa una nuova voce nella "legenda" degli edifici da conservare o demolire nell’area della exe il futuro degli edifici messi in primo piano da Brumana perché a suo modo di vedere destinati alla demolizione è stato ulteriormente chiarito attraverso una nuova legenda che li indica ora come ...