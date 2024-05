Discute coi vicini e poi minaccia i carabinieri Denunciato quarantaseienne che aveva alzato il gomito

(Di sabato 18 maggio 2024) In stato di agitazione per l’eccessivo consumo di alcol e dopo aver litigato con idi casa hato iintervenuti sul posto e le altre persone presenti. I militari della stazione di Candia hannoa piede libero un uomo di 46 anni, residente a Mortara. L’episodio è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì. L’uomo, che deve avere esagerato con il consumo di alcolici, ha avuto una accesa discussione con iche, temendo che la situazione potesse degenerare, hanno chiesto l’intervento dei. Quando sono arrivati su posto i militari della Compagnia di Vigevano si sono trovati davanti ad un uomo in forte stato di agitazione che li ha insultati e ha opposto resistenza all’identificazione. Per questa ragione è stato accompagnato in caserma ...

SANT'ERASMO (VENEZIA) - Lo hanno visto uscire di casa con un fucile ad aria compessa in mano, per poi spara re pallini contro la casa dei vicini . E successivamente, all'arrivo dei...

«Esprimo profondo cordoglio per il tragico Incidente stradale, avvenuto in provincia di Salerno, in cui hanno perso la vita due carabinieri. Rivolgo alle famiglie del maresciallo Francesco...

Chiaravalle - Li hanno trovati morti in casa , morti entrambi probabilmente da giorni. Giallo in una palazzina di Chiaravalle dove poche ore fa sono stati ri trovati senza vita i corpi di una donna e...

Scatenò il caos a Gualtieri. Assolto dal tentato omicidio: "Non fu lui a spargere gas" - Scatenò il caos a Gualtieri. Assolto dal tentato omicidio: "Non fu lui a spargere gas" - Il trentanovenne che fu arrestato dopo un giorno intero di segnalazioni ora è fuori dal carcere. L’avvocato difensore: "Anche lui era in casa".

Assolta l'astrologa dei Vip, per il giudice non ha perseguitato i vicini di casa - Assolta l'astrologa dei Vip, per il giudice non ha perseguitato i vicini di casa - PADOVA - L’astrologa dei Vip, Giovanna De Toni di 66 anni, ieri davanti al giudice del Tribunale monocratico Vincenzo Santoro ha incassato una sentenza di assoluzione con la ...

Pisa: turista irlandese denuncia violenza sessuale. Indagano i carabinieri - Pisa: turista irlandese denuncia violenza sessuale. Indagano i carabinieri - I carabinieri stanno indagando a seguito di una denuncia presentata oggi, 17 maggio 2025 da una turista irlandese di 39 anni che ha dichiarato di aver subìto uno stupro all'alba di oggi, dentro un van ...