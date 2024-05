(Di sabato 18 maggio 2024) Adi, giocando con i ricercatori del Politecnico di Lecco e con le api. Gli studenti di seconda media di diversi istituti scolastici lecchesi - il comprensivo statale Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, il comprensivo don Giovanni Ticozzi e l’Antonio Stoppani - hanno partecipato al laboratorio didattico intitolato "in gioco". L’obiettivo è stato quello di proporre a ragazze e ragazzi lacome fonte di ispirazione per soluzioni tecnologiche innovative e come manifestazione spontanea nelle forme della natura. In cattedra sono salite Monica Conti, professoressa del Dipartimento didel Politecnico di Milano, e le colleghe Paola Morando e Maria Luisa Spreafico dell’Università degli Studi di Milano, affiancate dalle... api. Tra le diverse attività ...

Matematica, a lezione con le api - matematica, a lezione con le api - A lezione di matematica, giocando con i ricercatori del Politecnico di Lecco e con le api. Gli studenti di seconda media di diversi istituti scolastici lecchesi - il comprensivo statale Giovanni Falco ...

I tre universitari che su OnlyFans svelano i segreti della matematica agli studenti per la maturità - I tre universitari che su OnlyFans svelano i segreti della matematica agli studenti per la maturità - Per «svelare» i segreti della matematica agli studenti preoccupati per la maturità, hanno scelto Onlyfans, il più controverso dei social network diventato il regno del porno a buon mercato. E, per res ...

Schlein e la passione per la politica, la lezione del matematico Caccioppoli: “Si ma non sei ricambiata” - Schlein e la passione per la politica, la lezione del matematico Caccioppoli: “Si ma non sei ricambiata” - Ne hanno beneficiato in particolare settori della matematica e della geometria analitica ... Gli studenti lo amavano e seguivano le sue lezioni rapiti dalla sua personalità, dalla sua eleganza e dalla ...