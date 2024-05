Laghi e torrenti al limite campi allagati e disagi Gli ambientalisti | | Colpa del cemento

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 18 maggio 2024) L’aria serena, dopo la tempesta in Brianza. Per sanare le ferite inferte al territorio dall’ultima ondata di maltempo ci vorranno però giorni. La Sp 58 tra Colle Brianza e Santa Maria Hoè, che era stata interrotta da una frana, è stata riaperta ieri pomeriggio, una volta sgomberati tutti i detriti, mentre la Sp 54 tra Montevecchia e Missaglia al momento resta ancora chiusa al transito a causa di una colata di fango e vegetazione. Il livello del lago di Como continua a crescere, avvicinandosi aldi esondazione. Pure i fiumi e irimangono gonfi d’acqua. Moltisono ancora dei. I tecnici del Parco Valle Lambro stanno inoltre svasando in maniera controllata il lago di Pusiano e la diga delle Fornaci a Inverigo, come la cava di Brenno a Costa Masnaga per poter contenere eventuali altre piene ...