Il compagno la molla in un campo quando è incinta - lei lo tempesta di sms e finisce a processo

(Di sabato 18 maggio 2024) Bergamo. Persino la giudice Beatrice Purita ha strabuzzato gli occhi nel leggere il fascicolo d’indagine a carico di una 24enne finita a“solo” per aver inviato alcuni messaggi dai toni piuttosto accesi alche l’avevataera, abbandonandola in un. Una torbida storia che arriva dalla Bassa bergamasca, dove abitano i due protagonisti. Lei, di Treviglio, nel giugno del 2019 conosce lui, suo coetaneo albanese residente a Romano, e se ne innamora. I ragazzi iniziano a frequentarsi e a settembre arriva anche il momento della presentazione ai genitori. Sembra filare tutto liscio nella coppia, tanto che il giovane acquista un appartamento a Romano dove vanno a convivere. Ma sotto lo stesso tetto arrivano i primi dissapori. La storia comunque va ...

Avrebbe narcotizzato il compagno gioielliere per svaligiare il suo negozio insieme a due complici, portando via un bottino da 30mila euro . Per questo una donna di 47 anni è stata rinviata a giudizio e ora, a distanza di 11 anni dai fatti, avvenuti ...

Uccise il compagno della ex, il pm: ci fu premeditazione. Di Girolamo deve rispondere di omicidio aggravato - Uccise il compagno della ex, il pm: ci fu premeditazione. Di Girolamo deve rispondere di omicidio aggravato - Sarà giudicato dalla Corte di assise di Latina Riccardo Di Girolamo, l’uomo che il 13 aprile 2023 uccise Marco Gianni, il compagno della sua ex, sparandogli alcuni colpi di fucile. Nessun processo con ...

La figlia di Bob Kennedy a Palazzo Orsetti . Gli studenti della Pascoli prendono la parola - La figlia di Bob Kennedy a Palazzo Orsetti . Gli studenti della Pascoli prendono la parola - ll sindaco Mario Pardini e l’assessore all’istruzione Simona Testaferrata hanno accolto a Palazzo Orsetti una delegazione di 20 bambine e bambini delle classi terze e quinte della scuola primaria Giov ...

“Il suo compagno è stato condannato per le violenze, ma per lei l’incubo non è finito: vive nascosta e ha paura di tutti” - “Il suo compagno è stato condannato per le violenze, ma per lei l’incubo non è finito: vive nascosta e ha paura di tutti” - La compagna finì in ospedale ... La sentenza è stata emessa dalla giudice per l’udienza preliminare Giulia Proto al termine del processo che si è celebrato con il rito abbreviato. Una provvisionale di ...