Piani alti allagati - infiltrazioni fino ai lampadari

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 18 maggio 2024) Piove negli appartamenti aidelle case Aler. Il maltempo che sta imperversando in questi giorni fortunatamente ieri ha concesso una tregua ma i danni che ha fatto sono davvero tanti. In via Marzabotto le case deipiù, quelle dell’ottavo e nono piano, sono diventate degli acquitrini. Gli inquilini in alcuni appartamenti sono costretti a stare con le bacinelle nelle stanze per raccogliere l’acqua piovana. In alcuni casi lehanno raggiunto anchee plafoniere, rendendo pericolosa l’accensione delle luci. Il paradosso è che in alcune di queste palazzine gli inquilini vivono già da troppo tempo i disagi per le impalcature dei lavori di ristrutturazione. "Sono due giorni che sono costretta a mettere secchi ovunque - racconta Chiara Mora, ...