Nuova Caledonia - 3 200 persone bloccate in assenza di voli

(Di sabato 18 maggio 2024) Sono 3.200 lea causa dell'dicommerciali da e per l'arcipelago della. Lo ha annunciato il portavoce del governo, Gilbert Tyuienon. Secondo "le cifre fornite dalle due compagnie aeree" che servono regolarmente la, ci sono "3.200in totale" che non possono lasciare l'arcipelago o non possono tornare. Icommerciali sono sospesi da martedì a causa dei disordini che hanno colpito il territorio francese nel Pacifico meridionale. La ripresa del traffico aereo è attualmente prevista per martedì ma questa data è molto incerta in quanto legata alle condizioni di sicurezza. (ANSA-AFP).

“Dopo tre notti di guerriglia urbana, una calma apparente sembra tornata a Numea. Parigi ha inviato l’esercito in Nuova Caledonia . Ci sono i blindati nelle strade. È stato instaurato lo stato d’emergenza perché il coprifuoco non bastava. Sul posto ...

