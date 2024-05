Centro anziani La chiusura senza scadenza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 18 maggio 2024) "Ilculturale rimarrà chiuso fino a data da destinarsi". Il foglietto, scritto in stampatello, compare all’ingresso delTenebiaco. Colpa del maltempo che ha messo a dura prova la struttura ricreativa di via XX Settembre. Il polo ha infatti subìto pesanti infiltrazioni e gravi danni, che ne causeranno la serrata a tempo indeterminato o almeno fino alla quantificazione dell’entità dei lavori da effettuare e poi alla loro esecuzione. Ieri è arrivata la solidarietà e la vicinanza da parte del comitato di quartiere Rondò-Torretta. "Nel nostro piccolo ci mettiamo a disposizione per qualsivoglia esigenza, dal recupero degli oggetti che sono all’interno del Tenebiaco, all’aiuto per la pulizia e la risistemazione degli spazi, allorquando sarà necessario, fino all’aiuto per piccoli lavori fai da te per il ripristino", ...