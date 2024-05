Inclusione lavorativa | al via In&Aut

(Di sabato 18 maggio 2024) Garantire l’delle persone nello spettro autistico. Questo l’obiettivo che si prefigge In&Aut, il festival ospitato da ieri e fino a domenica in piazza Città di Lombardia. "Ospitiamo qualcosa di eccezionale, un momento di grande impegno e determinazione per realizzare l’" ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, inaugurando l’evento. Oltre al governatore sono intervenuti alla cerimonia di apertura del festival anche la ministra per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa, Maria Elisabetta Casellati, e l’assessora regionale alla Famiglia e alla Disabilità, Elena Lucchini. "In questi tre giorni – ha sottolineato Lucchini – apriremo le porte della sede regionale per una manifestazione divenuta un punto di riferimento a livello nazionale. L’inserimento lavorativo ...

