Alstom celebra la Giornata della famiglia

(Di sabato 18 maggio 2024)laInternazionalecon bambini e amici dei dipendenti nei 9 diversi stabilimenti in Italia. Le giornate di open day "Ti presento" hanno l‘obiettivo di far conoscere da vicino le attività dell’azienda attraverso sessioni di presentazione e visite guidate. L’iniziativa permette di scoprire il ruolo centrale giocato dai dipendenti, facendoli riconoscere come la vera forza motrice di. Dopo gli appuntamenti di Roma, Nola, Bari e Bologna oggi sarà la volta anche dello stabilimento di Sesto. "Siamo lieti di aprire le porte delle nostre sedi alle famiglie e agli amici dei dipendentidi tutta Italia - ha dichiarato Marco De Rosa, direttore Risorse Umane -. In questa edizione abbiamo deciso di ...