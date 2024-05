Non sono evaso - ero in casa ma il citofono era guasto e non ho sentito i carabinieri | assolto

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 18 maggio 2024) Bergamo.. È il 26 settembre del 2019 quando Massimiliano Cavaliere, allora ai domiciliari in attesa della sentenza per lo scandalo della Maxwork (per il quale è stato poi condannato a sei anni e ora è in carcere) riceve nella sua villa di Capriate San Gervasio la visita deiper controllare se sia effettivamente in. I militari suonano al, ma nessuno risponde. Riprovano, ma nulla. Così se ne vanno e annotano che l’imputato è. Passa mezzora e in caserma arriva una telefonata dello stesso Cavaliere che spiega di aver problemi cole che forse potrebbe non sentire un’eventuale loro visita in quelle settimane. Gli uomini dell’Arma allora analizzano il suo telefono, ancora sotto controllo, e ...