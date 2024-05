Docenti stressati e crisi di panico Scatta il presidio davanti al liceo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 18 maggio 2024) Provvedimenti disciplinari di dubbia legittimità, gravi condizioni di stress per, "un professore che lavora qui da 25 anni ha avuto unadiper il modo in cui è stato trattato". Mancato rispetto degli organi collegiali. Un lungo elenco di fatti che mettono in discussione la "comunità educante" e una sola domanda "Cosa accade alFalcone Borsellino di Arese?". A chiederlo è l’Unione sindacale di base scuola Lombardia che ieri mattina ha organizzato undi protestaalscientifico di via Matteotti ad Arese per denunciare quello che sta succedendo e chiedere all’Ufficio provinciale scolastico di intervenire. "In questodove lavorano 60 professori, negli ultimi due anni i principi di democrazia - che ...