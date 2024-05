(Di sabato 18 maggio 2024) “Buoni sentimenti in cerca di una storia” dice un recensore su sito FlickPhilosopher (i critici sono sempre più di quelli che immaginiamo, appartenenti alle più varie scuole). Per il Guardian, “Gli” è un film “così così: fantasia sentimentale per famiglie”. C’è un tocco di Pixar e un tocco di Disney d’altri tempi. Il sito intitolato al grande Rogert Ebert fa la precisa diagnosi “uno sbaglio pieno di buone intenzioni: i bambini non ridono, e gli adulti si annoiano”. In “Inside Out” (film Pixar, ora nel gruppo Disney) la ragazzina Riley ha il suo amicoo multicolore, un accenno di proboscide ma il resto dell’elefante non c’è, e piange lacrime zuccherine. Se ne libera quando cresce, perché aglibisogna credere sennò spariscono. Tristissimo è qui il destino della ...

La recensione di IF – Gli amici immaginari , film scritto e diretto da John Krasinski che esalta il bambino che è dentro ognuno di noi: tra i doppiatori italiani Ciro Priello e Pilar Fogliati John Krasinski scrive e dirige IF – Gli amici ...

C'è l'intenzione di continuare questa commedia per tutta la famiglia da parte della Paramount? L'ultimo film di John Krasinski, IF - Gli amici immaginari , è uscito nelle sale ieri e segue una ragazzina di nome Bea (Cailey Fleming) che incontra un ...

