Il diario di Gian Burrasca - Festival pianistico e la Camminata nerazzurra | il week-end in città

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 18 maggio 2024) Bergamo. Sono diverse le iniziative organizzate a Bergamo nel fine-settimana. Fra gli appuntamenti spiccano “Ildi” al Ridotto Gavazzeni del teatro Donizetti sabato, ilal teatro Donizetti domenica, ladomenica e altro ancora. Ecco la panoramica degli eventi promossi insabato 18 e domenica 19 maggio. BERGAMO SABATO 18 MAGGIO – Alla Carrara allestita la mostra “Napoli a Bergamo” – “Pensare come una montagna”, al via il primo ciclo di eventi – Laboratorio di movimento con Bassam Abou Diab – Concerto dell’Ensemble Eugenio Giudici – Elevazione musicale per la festa di San Bernardino – Al Ridotto Gavazzeni in scena “Ildi ...