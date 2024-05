Una storia da scolpire Artisti da tutto mondo per raccontare le stragi nazifasciste

(Di sabato 18 maggio 2024) Domenica prossima, a Cavriglia, si chiuderà ufficialmente la quarta edizione del Simposio Internazionale di Scultura Monumentale "Pietra Sublime". Un’edizione, questa, particolarmente sentita, in quanto dedicata agli eccidi perpetrati nel luglio del 1944 dalle truppein ritirata e ancora tristemente impressi nella mente di ogni appartenente alla comunità cavrigliese: sono molte, infatti, le famiglie che hanno avuto un parente o comunque una persona cara che, di quell’atroce delitto di guerra, è rimasto vittima. La manifestazione di chiusura, che si svolgerà domenica 19 maggio alle ore 17 nell’Area Polivalente di Bellosguardo, dove glihanno lavorato, sarà l’occasione per parlare direttamente con ognuno di loro, capire cosa ha ispirato i loro progetti e conoscerne un po’ meglio la vita e le origini: sono, come è noto, 12 i paesi ...

