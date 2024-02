Munizioni per pistola ritrovate in un fondo agricolo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiE’ di recente cronaca il rinvenimento in undi Quindici, di un fucile semiautomatico modello KALASHNIKOV, in buono stato d’uso, unitamente ad un caricatore in acciaio contenente all’interno del serbatoio sedici proiettili cal. 7,62x39mmm. L’arma, occultata in una scatola di cartone, perfettamente funzionante, era risultata non censita in banca dati. Nel prosieguo di una mirata attività info-investigativa, finalizzata alcontrasto della detenzione illegale di armi, gli Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lauro (AV), nel pomeriggio di lunedì scorso, hanno rinvenuto in unnon coltivato, ricadente nel comune di Pago Vallo Lauro, un cospicuo numero diper. Al rinvenimento dei proiettili si è ...