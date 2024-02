La lunga notte – La caduta del Duce | recensione | la fine del fascismo in salsa soap

(Di lunedì 5 febbraio 2024) di Stefano Di Maria Diciamolo subito: più che una serie storica, LA– LADELsembra una. Un pregio però ce l’ha: ci permette di ripassare la “lezione” su quando e come iniziò ladel. Certo, dopo avere fatto indubbiamente centro con LA STORIA, tratta dal romanzo di ...

Al momento, La lunga notte 2 non è prevista: non ci sono notizie ufficiali sul seguito della serie Rai su Dino Grandi, l’autore dell’ordine del ... (cinemaserietv)

Pubblicato il 2 Febbraio, 2024 Questa settimana sulla Rai è andata in onda la serie tv “La lunga notte” incentrata sulla destituzione di Benito ... (dayitalianews)

Il tema, ovvero il racconto dei giorni che precedettero la caduta del fascismo, probabilmente non è fra i più noti al grande pubblico, ma neanche fra ... (feedpress.me)

Procedono a gonfie vele le iscrizioni dell’affascinante trail notturno di Venicemarathon. Si corre sabato sera 6 aprile a Venezia. Ancora solo 1900 pettorali ...La recensione de La Rosa dell'Istria, il film TV Rai per la regia di Tiziana Aristarco sulla storia della famiglia famiglia Braico.Dopo l’infinito ed emozionante “giro esterno” di Catania, Sant’Agata alle 17,33 è tornata tra i suoi fedeli per il cosiddetto “giro interno”, preceduto questa mattina dal solenne Pontificale in ...