Anna Falchi nella bufera dopo le dichiarazioni su Jannik Sinner | i fan del tennista bombardano i social

Anna Falchi prova a fare un mea culpa per le sue dichiarazioni su Jannik Sinner , che aveva criticato per la decisione di non accettare l’invito per ... (open.online)

La conduttrice aveva criticato il tennista per la sua scelta di non prendere parte al Festival di Sanremo 2024 ...In un coro unanime di elogi e apprezzamenti per la vittoria di Sinner agli Australian Open e per un campione dentro e fuori dal campo si era distinta Anna Falchi, duramente critica per il suo rifiuto ...Crippa, 37 anni, e Falchi, 51 anni, sono stati immortalati da un reportage del settimanale Diva e Donna. Nelle foto paparazzate, i due si baciano appassionatamente in auto, dopo essere stati notati ...