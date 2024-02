Guerra in Ucraina | filorussi | Raid di Kiev su una panetteria | almeno venti morti

di Stefano Briganti “L’ Ucraina è diventata il campo di battaglia per l’America e per il suo stesso futuro… per la nostra posizione difensiva e ... (ilfattoquotidiano)

Le notizie sulla guerra in Ucraina di giovedì 1 febbraio, in diretta. Secondo fonti citate dalla «Cnn» il leader ucraino si appresterebbe a ... (corriere)

alla fine tutti e 27 i paesi dell'Unione europea hanno dato il via al programma di aiuti militari all'Ucraina per 50 miliardi. Il premier ungherese, ... (iltempo)

Secondo le promotrici dell’iniziativa, la loro proposta dovrebbe anche aiutare l’Ucraina a far fronte a una drammatica crisi demografica – cominciata ben prima l’inizio della guerra – che ha visto la ...• Raid Kiev su panetteria, 2 morti, fino a 40 sotto le macerie • Vedove caduti vogliono figli con seme congelato mariti •Kiev, abbattuti 9 droni su 14 lanciati dai russi •Venti reporter fermati a ...LA STORIA Per i promessi sposi, separati dalla guerra, il grande giorno è vicino. A due anni dallo scoppio del conflitto in Ucraina, poco prima dell'11 marzo 2022 data fissata per ...