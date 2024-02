Giovedì 21 marzo azzurri contro il Venezuela in Florida | il 24 c’è l’Ecuador in New Jersey Italia | missione Europei | due test negli Stati Uniti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 3 febbraio 2024) Trent’anni dopo il Mondiale che la vide perdere in finale ai rigori con il Brasile e a quasi 19 anni di distanza dal match condel giugno 2005, l’tornerà aper disputare le amichevoli coned Ecuador. Dueprobanti in vista di Euro 2024.21(ore 22ne, 17 locali - diretta su Rai 1) al Drv Pnk Stadium di Fort Lauderdale, casa dell’Inter Miami, gliaffronteranno il, mentre domenica 24(ore 21ne, 16 locali - diretta su Rai 1) se la vedranno conalla Red Bull Arena, nell’area di New York, a Harrison in New ...