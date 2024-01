Trump | oggi la sentenza che fa tremare l’impero del tycoon a New York

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) L'ex presidente imputato per frode rischia, oltre a un risarcimento milionario, che gli venga vietato a vita di fare affari nella Grande Mela E' attesa per, 31 gennaio, la decisione del giudice sul destino dell'impero immobiliare e finanziario di Donalda New. Dopo 11 settimane di animate udienze del processo civile per