Rapinano il fattorino di Just Eat armati di coltello | presi i due malviventi

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Porto San Giorgio (Fermo), 31 gennaio 2024 - Hanno atteso che scendesse dalla sua Ford Fiesta per effettuare una consegna e,di, lo hanno rapinato del denaro che aveva con sé e del cibo e le bevande che trasportava. Vittima del drammatico episodio un giovane di Porto San Giorgio che lavora comedel circuito di consegne di vivande a domicilio “Eat”. I due, che hanno agito a volto scoperto, sono stati incastrati dai carabinieri di Porto San Giorgio, e sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Fermo per il reato di rapina a mano armata in concorso. L’episodio risale al 4 gennaio scorso, quando ilsi trovava a Porto San Giorgio e si stava apprestando a scendere dalla propria auto per effettuare una consegna. In quel momento ...