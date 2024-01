Sinner non andrà ai 250 Atp di Marsiglia | esplode la polemica dopo un post dell’organizzazione

(Di lunedì 29 gennaio 2024)una piccolaattorno alla figura di Jannik, fresco vincitore di uno storico Australian Open. Nel mirino è finito il calendario dei prossimi impegni del campionato, attualmente numero quattro della classifica Atp maschile: il tennista ha infatti deciso di non giocare il torneo 250 Atp di, con una comunicazione arrivata all’organizzazione del torneo francese proprio in queste ore. L’organizzazione transalpina, però, non l’ha presa bene ed è andata all’attacco, mettendonel mirino con undecisamente duro. “Janniksnobba l’Open 13 Provence 2024. Siamo in trattative con Zverev e avremo rise in giornata” è il messaggio comparso in rete sul profilo dell’Open 13 Provence. Il messaggio è stato tolto ...

«Organizzeremo una festa, quando Jannik Sinner passerà per Sesto, ma non sappiamo ancora quando e come. Siamo in stretto contatto con la famiglia e il suo staff», racconta il primo cittadino. Oggi si ...Il nostro Sinner, la prossima estate ...Come nacque l'espressione In molti non sanno che secondo alcune ricostruzioni, fu proprio un giornalista a coniare causalmente il termine Grande Slam nel 1933: ...Sulla tecnica si può sempre lavorare, sulla testa un po’ di meno. Sinner è nato imparato, qualcuno ha detto è forte come Djokovic o Nadal, in effetti ieri Nadal non sarebbe crollato, tant’è che due ...