“Stop Bullismo e Cyberbullismo” | presentato il calendario 2024

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Martedì 19 dicembre è stato illustrato ile Cybernell’auditorium della Scuola Secondaria di Primo Grado “Carlo Levi” di Borgaro. Per il secondo anno consecutivo, infatti, l’Istituto Comprensivo borgarese – grazie anche alla sensibilità sul tema della Dirigente Scolastica Lucrezia Russo – ha scelto di collaborare nella realizzazione del, promosso dall’associazioneNo Grazie del conduttore televisivo e radiofonico Fabio De Nunzio e dal Comitato UISP Ciriè Settimo Chivasso. “Anche quest’anno siamo stati identificati per rappresentare tutte le scuole d’Italia nella realizzazione di alcuni scatti di questo” ha commentato la Dirigente Lucrezia Russo, ringraziando nuovamente De Nunzio ...

