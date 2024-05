La Lombardia vince Amici 2024 | trionfa la vigevanese Sarah Toscano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 19 maggio 2024) Vigevano festeggia davanti alla tv., diciottenne cantautriceha vintoe insieme a lei fanno festa davvero in tanti. Anzitutto i suoi compagni del liceo linguistico, scuola che frequentava prima di entrare all'interno del talent show di Maria De Filippi. E poi i compagni dello Sporting Club Selva Alta, il tennis club di Vigevano con il quale la cantautrice si allenava. Già, perché una delle sue passioni è sempre stato il tennis. Sport nel quale di lezioni ne ha prese parecchie, a differenza del canto nel quale non aveva mai frequentato corsi o lezioni prima di entrare ad. E proprio in questa assenza di sovrastrutture in molti hanno visto uno dei punti di forza della vincitrice di: ...