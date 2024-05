Strade di sangue - motociclista di 24 anni perde la vita a pochi metri da casa Chi era la vittima

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 19 maggio 2024) Perugia, 19 maggio 2024 – Tornava aper pranzo. Poche centinaia die avrebbe parcheggiato la sua moto per mettersi a tavola. Ma il suo tragitto si è concluso tragicamente lungo via San Galigano intorno alle 13 di ieri. Francesco Pergolesi è morto a 24nell’impatto con un’automobile all’incrocio con via Torelli. Il giovane, in sella alla moto, viaggiava in direzione dei Rimbocchi e di Montegrillo, quando si scontrato con un’utilitaria, guidata da una donna. Un urto che i due conducenti non sono riusciti a ere. Nel colpo, il 24enne è stato sbalzato in aria, impattando violentemente al suolo. Inutili i tentativi di soccorrerlo: nonostante l’immediato trasferimento al Santa Maria della Misericordia, dove è arrivato in codice rosso, il giovane è morto poco dopo. Sul posto sono intervenuti i vigili del ...