Regolamento Monopoli-Virtus Francavilla | come funziona il playout di ritorno e chi si salva

(Di domenica 19 maggio 2024) Ildi: eccoildidella Serie C 2023/2024 e chi si. Nel girone C la situazione è ancora fluida nel derby pugliese: le due squadre hanno infatti pareggiato all’andata e ilgioca per due risultati su tre. Questo perché hanno chiuso la regular season davanti alla, fattore che costringe gli ospiti non solo a giocare in trasferta la partita decisiva, ma anche a dover necessariamente vincere, visto che in caso di parità di gol segnati tra andata emanterranno la categoria i padroni di casa. SportFace.

Monopoli-Virtus Francavilla, ritorno playout in diretta su Antennasud - monopoli-virtus Francavilla, ritorno playout in diretta su Antennasud - Anche la sfida di ritorno tra Monopoli e Virtus Francavilla sarà decisiva per sancire quale squadra prenderà parte al prossmo campionato di Serie C. Gara dei playout del Veneziani ...

Playout Serie C, Monopoli-Virtus Francavilla: ecco la designazione arbitrale - Playout Serie C, monopoli-virtus Francavilla: ecco la designazione arbitrale - Scelto il direttore di gara per la partita di ritorno dello spareggio salvezza in programma domenica 19 maggio allo stadio Veneziani. Calcio d'inizio alle ore 20:30 ...

Monopoli, domenica arriva la Virtus Francavilla: tris biancoverde nell'ultimo incontro al Veneziani - Monopoli, domenica arriva la Virtus Francavilla: tris biancoverde nell'ultimo incontro al Veneziani - Il 19 maggio (ore 20:30) la formazione guidata da Roberto Taurino affronterà i biancazzurri nel ritorno dei playout, nel quale basterà un pareggio per salvarsi. Precedenti in terra barese a favore dei ...