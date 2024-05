Chiofalo - la prima foto in cui si vedono i suoi nuovi occhi azzurri

(Di domenica 19 maggio 2024) Il mese scorso Francescoha annunciato aifollower che si sarebbe sottoposto ad un delicatissimo intervento per cambiare il colore dei. L’ex concorrente di Temptation Island dopo essersi operato in Turchia per infoltire la barba, adesso ha cambiato colore agli, passando dal marrone all’azzurro. Nonostante le cose siano andate bene, per il momento Lenticchio continua a girare con gliali da sole ed ha anche spiegato perché. “In questo periodo ho ricevuto minacce di morte, insulti sul mio profilo a livello personale, a livello fisico, di bodyshaming, me ne avete scritti di tutti i colori e questo perché? Perché ho fatto un intervento di chirurgia plastica, un intervento di cambio colore agli, è successo uno scandalo, me ne avete ...

