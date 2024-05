Atletica - Noah Lyles infiamma una distanza spuria e accarezza un record di Bolt!

(Di domenica 19 maggio 2024)si è reso protagonista della sua terza uscita stagionale all’aperto a livello individuale, escludendo dunque l’apparizione delle World Relays dove ha condotto la 4×100 al successo. Il Campione del Mondo di 100, 200, 4×100 ha scelto una, correndo i 150 metri (in rettilineo) agli Atlanta City Games, evento cittadino organizzato da Adidas nella metropoli statunitense. Il padrone di casa, che quest’anno aveva corso due volte sui 100 metri (10.01 il 13 aprile a Gainesville e un 9.96 molto ventoso il 28 aprile alle Bermuda), si è imposto con il tempo di 14.41 (0,3 m/s di vento favorevole). Attenzione ai passaggi del 26enne: 5.71 ai 50 metri, 9.99 ai 100 metri (questo è un tempo da valutare con grande attenzione, visto che è sceso sotto il muro dei dieci secondi pur dovendo sostenere altri 50 ...

L’Italia vuole mettersi in bella mostra alle World Relays , i Mondiali di staffette che si disputano a Nassau (Bahamas) nel weekend del 4-5 maggio. Riflettori puntati sulla 4×100 maschile, capace di conquistare la medaglia d’oro alle Olimpiadi di ...

Parigi 2024, l'Italia conquista il pass con tre staffette: Jacobs lancia la 4x100 ma Simonelli e Ali scalpitano - La 4×100 maschile era chiamato a una prestazione di livello e ...in 38"14 alle spalle solo degli Stati Uniti trascinati da Noah Lyles ...

Jacobs: "Sento il mio corpo cambiato. Lunedì torno dalla mia famiglia, poi non li vedrò fino a fine estate" - Il "nuovo" Jacobs interpreta la seconda frazione della 4 100 in ... A Parigi l'uomo da battere sarà Lyles, ma io sarò lì per ...