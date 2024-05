Tuttosport – L’Europa del Torino non cambierebbe il mio destino

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 19 maggio 2024) 2024-05-19 01:35:52 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da: “Abbiamo disputato una bella partita e volevamo vincere per avvicinarci al. Siamo vicini, manca una giornata. Proveremo a vincere a Bergamo, anche se sarà difficile. Oggi c’erano tanti giocatori acciaccati e hanno stretto i denti. La prestazione è stata importante“. Così Ivan Juric ai microfoni di Sky Sport al termine della vittoria delsul Milan. Il commento di Juric dopo-Milan “Gasperini sta facendo l’ennesimo miracolo con queste due finali. E’ uno dei top in Europa. Di sicuro non vorrà perdere – aggiunge il tecnico granata -. L’esito del campionato non cambierà le mie idee sul futuro. A me piace vederci così uniti, tutti insieme. Nonostante una stagione favolosa, non percepisco molta gioia. Io vado d’accordo con tutti, ...