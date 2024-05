Boxe - Usyk indiscusso campione del mondo dei pesi massimi | Fury si arrende per split decision dopo aver rischiato il KO

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 19 maggio 2024) Oleksandrentra di diritto nella leggenda della, scrivendo una pagina di storia che rimarrà indelebile per i prossimi decenni nel panorama universale dello sport. Il fuoriclasse ucraino si è laureatodelunico edei, sconfiggendo Tysonper(115-112, 113-114, 114-113) e unificando così le cinture: il 37enne deteneva già le corone WBA, WBO, IBF, IBO e oggi ha strappato al 35enne inglese lo scettro della WBC. La categoria regina del pugilato, quella più seguita e affascinante, quella che ha indiscutibilmente creata il mito della nobile arte, ha un solo padrone: è il ribattezzato The Cat che riesce in un numero che mancava dal 1999, ovvero da quando ...