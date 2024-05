Russia - banche europee nel mirino | chiesti sequestri per oltre 700 milioni

(Di domenica 19 maggio 2024) (Adnkronos) – Un tribunale di San Pietroburgo ha ordinato il sequestro di beni inper un valore di700di euro appartenenti a tre, UniCredit, Deutsche Bank e Commerzbank. Il congelamento – sottolinea il Financial Times – “segna una delle più grandi mosse” contro i gruppi stranieri, dopo che la maggior parte delleinternazionali ha ritirato o liquidato le proprie attività ina seguito dell’invasione dell’Ucraina ordinata dal presidente Vladimir Putin nel febbraio 2022. Alla base del maxi sequestro le contestazioni di Ruskhimalliance, una filiale di Gazprom, per la mancata realizzazione di un impianto di trattamento del gas e di impianti di produzione di gas naturale liquefatto a Ust-Luga vicino a San Pietroburgo. Un ...

